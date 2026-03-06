Konuyla ilgili finans uzmanları, durumun bir "nakit krizi" değil, tamamen lojistik ve operasyonel bir süreçten kaynaklandığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu durumun başlıca sebepleri şunlar:
Lojistik Gecikmeler: Özellikle yoğun bölgelerdeki ATM'lerin para yükleme periyotlarının, artan işlem hacmine yetişememesi.
Küçük Banknot Sorunsalı: ATM’lerin içine sığan kağıt para adedi sabit olduğu için, büyük banknot talebinin karşılanmasında yaşanan teknik planlamalar.
Hafta Sonu ve Tatil Etkisi: Nakit döngüsünün hızlandığı dönemlerde bankaların nakit sevkiyat zincirinde yaşanan anlık aksamalar.
Yetkililer, dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte ATM’lerin fiziksel kapasitelerinin zorlandığını, ancak bunun geçici bir durum olduğunu vurguluyor.
2026 PARA ÇEKME LİMİTLERİ
Nakit ihtiyacınızı planlarken mağduriyet yaşamamanız için bankaların 2026 yılı itibarıyla güncellediği işlem limitlerini göz önünde bulundurmanızda fayda var. İşte bu yıl için geçerli olan ortalama limitler:
|Banka Adı
|Nakit Çekme Limiti
|QR Kod ile Çekim
|Toplam Limit
|Akbank
|20.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|Aktif Bank
|10.000 TL
|-
|10.000 TL
|Alternatif Bank
|20.000 TL
|-
|20.000 TL
|Anadolu Bank
|10.000 TL
|-
|10.000 TL
|Burgan Bank
|20.000 TL
|-
|10.000 TL
|Deniz Bank
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|Enpara
|50.000 TL
|10.000 TL
|60.000 TL
|Fibabanka
|20.000 TL
|15.000 TL
|35.000 TL
|Garanti BBVA
|20.000 TL
|20.000 TL
|40.000 TL
|Halkbank
|10.000 TL
|7.500 TL
|17.500 TL
|HSBC
|10.000 TL
|-
|10.000 TL
|ING
|20.000 TL
|10.000 TL
|30.000 TL
|KuveytTürk
|20.000 TL
|10.000 TL
|30.000 TL
|OdeaBank
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|QNB Finansbank
|20.000 TL
|10.000 TL
|30.000 TL
|TEB
|10.000 TL
|5.000 TL
|15.000 TL
|Türkiye İş Bankası
|20.000 TL
|5.000 TL
|25.000 TL
|VakıfBank
|20.000 TL
|5.000 TL
|25.000 TL
|YapıKredi
|20.000 TL
|5.000 TL
|25.000 TL
|Ziraat Bankası
|10.000 TL
|7.500 TL
|17.500 TL
Not: Limitler bankadan bankaya ve müşteri segmentine göre (Gold, Platinum vb.) değişiklik gösterebilir. İşlem yapmadan önce bankanızın mobil uygulaması üzerinden limitlerinizi kontrol etmeniz önerilir.