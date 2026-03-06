Konuyla ilgili finans uzmanları, durumun bir "nakit krizi" değil, tamamen lojistik ve operasyonel bir süreçten kaynaklandığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu durumun başlıca sebepleri şunlar:

Lojistik Gecikmeler: Özellikle yoğun bölgelerdeki ATM'lerin para yükleme periyotlarının, artan işlem hacmine yetişememesi.

Küçük Banknot Sorunsalı: ATM’lerin içine sığan kağıt para adedi sabit olduğu için, büyük banknot talebinin karşılanmasında yaşanan teknik planlamalar.

Hafta Sonu ve Tatil Etkisi: Nakit döngüsünün hızlandığı dönemlerde bankaların nakit sevkiyat zincirinde yaşanan anlık aksamalar.

Yetkililer, dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte ATM’lerin fiziksel kapasitelerinin zorlandığını, ancak bunun geçici bir durum olduğunu vurguluyor.

2026 PARA ÇEKME LİMİTLERİ

Nakit ihtiyacınızı planlarken mağduriyet yaşamamanız için bankaların 2026 yılı itibarıyla güncellediği işlem limitlerini göz önünde bulundurmanızda fayda var. İşte bu yıl için geçerli olan ortalama limitler:

Banka Adı Nakit Çekme Limiti QR Kod ile Çekim Toplam Limit Akbank 20.000 TL 10.000 TL 20.000 TL Aktif Bank 10.000 TL - 10.000 TL Alternatif Bank 20.000 TL - 20.000 TL Anadolu Bank 10.000 TL - 10.000 TL Burgan Bank 20.000 TL - 10.000 TL Deniz Bank 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL Enpara 50.000 TL 10.000 TL 60.000 TL Fibabanka 20.000 TL 15.000 TL 35.000 TL Garanti BBVA 20.000 TL 20.000 TL 40.000 TL Halkbank 10.000 TL 7.500 TL 17.500 TL HSBC 10.000 TL - 10.000 TL ING 20.000 TL 10.000 TL 30.000 TL KuveytTürk 20.000 TL 10.000 TL 30.000 TL OdeaBank 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL QNB Finansbank 20.000 TL 10.000 TL 30.000 TL TEB 10.000 TL 5.000 TL 15.000 TL Türkiye İş Bankası 20.000 TL 5.000 TL 25.000 TL VakıfBank 20.000 TL 5.000 TL 25.000 TL YapıKredi 20.000 TL 5.000 TL 25.000 TL Ziraat Bankası 10.000 TL 7.500 TL 17.500 TL

Not: Limitler bankadan bankaya ve müşteri segmentine göre (Gold, Platinum vb.) değişiklik gösterebilir. İşlem yapmadan önce bankanızın mobil uygulaması üzerinden limitlerinizi kontrol etmeniz önerilir.