Son dönemde bankamatiklerde “cash trapping” (nakit tuzağı) adı verilen dolandırıcılık yönteminin artış göstermesi, uzmanların yeniden uyarıda bulunmasına neden oldu. Bu yöntemde dolandırıcılar, ATM’lerin para çıkış yuvasına gizlice müdahale ederek vatandaşların parasını ele geçiriyor.

PARA TAKILIYORSA DİKKAT

Uzmanlara göre, ATM’den çekmeye çalıştığınız para cihazda takılı kaldığında bunun sıradan bir arıza olma ihtimali düşük. Çoğu durumda bu, dolandırıcıların kurduğu bir tuzağın parçası olabiliyor. Para çıkışına yerleştirilen yapışkan veya engelleyici malzemeler sayesinde banknotlar cihaz içinde sıkışıyor. Kullanıcı, işlemin başarısız olduğunu düşünüp uzaklaştığında, pusuda bekleyen dolandırıcılar parayı kolayca alıyor.

GÜVENLİKLİ ATM'LE BİLE TEHLİKEDE

Dolandırıcılık vakalarının artış gösterdiğini duyuran Almanya’daki Sparkasse Bankası, güvenlik sistemleriyle donatılmış ATM’lerin bile bu tür yöntemlerle manipüle edilebildiğini açıkladı. Özellikle tehlikeli olan nokta ise, çoğu durumda ATM ekranında herhangi bir uyarı mesajının belirmemesi. Böylece kullanıcılar, olayın cihaz arızasından kaynaklandığını düşünerek aldatılıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ AÇIKLADI

Uzmanlar, “nakit tuzağı” yöntemine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Sparkasse’nin önerileri arasında şu maddeler öne çıkıyor:

- Para çekmeden önce ATM’nin para çıkış haznesini kontrol edin. Dış yüzeyde yapay bir kaplama olup olmadığını anlamak için hazneyi hafifçe yoklayın.

- İşlem sırasında ATM’nin başından ayrılmayın ve çevrede dolaşan şüpheli kişilere karşı dikkatli olun.

- Para çekme sırasında veya sonrasında herhangi bir anormallik fark edilirse, hemen banka yetkililerine veya polise haber verin.