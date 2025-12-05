Türkiye genelinde son dönemde artan ATM dolandırıcılıkları, vatandaşların en basit hatasında bile büyük maddi kayıplara neden oluyor. Uzmanlar, özellikle ATM’nin kartı yuttuğu anlarda panikle yapılan bir hareketin, dolandırıcıların en sık kullandığı tuzağın kapısını açtığına dikkat çekti.

ATM'NİN ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜNÜZ NUMARAYIU ARAMAYIN

Birçok dolandırıcı, bankalara ait ATM’lerin üzerine sahte müşteri hizmetleri numaraları yapıştırıyor. Kartı yutan cihazın başında panikleyen vatandaş, ATM’nin üzerinde gördüğü bu numarayı aradığında kendisini “banka görevlisi” gibi tanıtan kişilerle konuşuyor. Mağdurun güvenini kazanan dolandırıcılar, “kartınızı kurtarmamız için gerekli” diyerek kimlik bilgilerini, kart numarasını ve SMS doğrulama kodlarını istiyor. Bu bilgileri ele geçiren şebeke, dakikalar içinde vatandaşın hesabını boşaltabiliyor.

SEBEBİ ÇOĞU ZAMAN TEKNİK

Uzmanlara göre ATM’lerin kartı yutmasının nedenleri çoğu zaman teknik: Kartın son kullanım tarihinin geçmesi, manyetik şeridin bozulması, şifrenin peş peşe hatalı girilmesi, cihazın güvenlik amaçlı kendini kilitlemesi. Yani sorun çoğunlukla dolandırıcılık değil, teknik bir aksaklık. Ancak panik anında yapılan yanlış hamleler dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor.

PEKİ NE YAPILMALI?

Uzmanlar, ATM kartı yutulduğunda yapılacak en doğru adımın sadece bankanın resmi müşteri hizmetlerini aramak olduğunu vurguladı. ATM üzerinde bulunan hiçbir numara, QR kod veya sticker’a güvenilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca mobil bankacılığa girip kartın derhal kapatılması ve mümkünse en yakın şubeye gidilmesi öneriliyor.

Son dönemde yaşanan vakaların artması üzerine yetkililer de vatandaşları uyarırken, “Kart yutma olaylarında panik, dolandırıcıların kullandığı en güçlü silahtır. Kimseye şifre, kart bilgisi veya SMS kodu vermeyin” dedi.