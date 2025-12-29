Yeni yıla girilmesiyle birlikte geleneksel bankacılık uygulamalarında köklü değişikliklere gidilecek.



MASAK'ın talimatıyla yüksek hacimli para transferlerinde 20 karakterlik beyan zorunluluğunu devreye almaya hazırlanan bankalar, bir yandan da müşterilerin taleplerine yanıt verebilmek için ATM işlem limitlerinde değişikliğe gidecek.

PARA ÇEKME VE YATIRMA SINIRI DEĞİŞİYOR



Yüksek enflasyona rağmen tedavüldeki banknotlarda değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nakit para kullanımında yeni sorunlar yaşanmasına neden olmakta.



Bankalar, ATM üzerinden yapılacak nakit çekim işlemlerinde günlük ücretsiz çekim limitlerini kısıtlı tutarken, uzun süredir tepkilere neden olan bu durum 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla büyük ölçüde çözüme kavuşturulacak.

Geçtiğimiz aylarda QNB tarafından başlatılan ve banka şubelerinin içinde ya da bitişindeki ATM'lerde yüksek işlem limitlerine izin veren uygulama, yeni yılda birçok özel banka tarafından uygulamaya alınacak.



Böylelikle cadde üzerindeki bağımsız ATM ünitelerinde mevcut limitlerin kullanımına devam edilirken, banka şubesiyle ilintili ATM'lerde ise kullanıcıların komisyon ödemeden gün içerisinde 50 bin liraya kadar para çekmelerine imkan sağlanacak.





