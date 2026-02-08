Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı 'Yasa Dışı Bahisle Eylem Planı' kapsamında kamu bankaları önemli bir değişikliğe gitti.



PARA GÖNDERME İŞLEMLERİ TAMAMEN DURDU



Milyonlarca müşterisi olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 8 Şubat 2026 itibarıyla mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılacak işlemlerde kullanıcıların şans oyunu hesaplarına para aktarmalarına izin vermemeye başladı.

KREDİ NOTLARI DÜŞÜRÜLECEK



Her gün milyarlarca TL işlem hacmine sahip olan 'Şans Oyunları' sekmesi bankaların uygulamalarından ve ATM hizmetlerinden tamamen kaldırılırken, şans oyunu oynadığı tespit edilen kullanıcıların 'Findeks Kredi Notu' puanlarının düşürüleceği öğrenildi.



Son günlerde IBAN mağdurlarının kamuoyunda gündem olmasının ardından yasa dışı bahisle mücadeleyi sıklaştıran yetkililer, bir yandan da yasal bahis sitelerine olan bağımlılığın önüne geçmeyi hedefliyor.

KREDİ KARTLARINA 'YASA DIŞI BAHİS' AYARI



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz hafta aldığı karar ile 15 Şubat 2026 tarihine kadar bankaların kredi kartı limiti 400 bin TL'yi aşan kullanıcıların limitlerinde yüzde 50 ila 80 arasında düşüş yapacağını duyurmuştu.



2027 yılına kadar tüm müşterilerin kredi kartı limitinin ise aylık gelirlerinin 2 ila 4 katına kadar sınırlandırılacağı duyurulmuş ve limit artırımı için gelir belgesi şartı aranacağı öğrenilmişti. BDDK kaynakları, yapılan değişikliğin en önemli nedenlerinden birinin de yasa dışı bahis olduğunu belirtti.



MASAK, Türkiye'de yasa dışı bahise aktarılan milyarlarca liranın önemli bölümünde işlemlerin kredi kartı üzerinden gerçekleştirildiğini raporladı.