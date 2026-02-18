Gün içinde nakit ihtiyacımızı karşılamak için en sık başvurduğumuz duraklardan biri olan ATM'ler, bazen beklenmedik sürprizler yaşatabiliyor. İşlemin tam ortasında cihazın kartı yutması, hem zaman kaybına hem de büyük bir paniğe yol açıyor. Peki, ATM'ler durup dururken neden kart yutar? İşte cevabı...

Birçok kullanıcı farkında olmasa da ATM'lerin yazılımında "zaman aşımı" protokolü bulunur. İşlem bittikten sonra kartınızı hazneden almak için yaklaşık 10 ila 15 saniyelik bir süreniz vardır. Eğer bu süre zarfında kartınızı çekmezseniz, cihaz kartın unutulduğunu varsayar. Başka birinin eline geçmesini önlemek adına kartı içeri çekerek güvenli bölmeye hapseder.

ATM'lerin kart yutma nedenlerinden bir diğeri ise üst üste yapılan hatalı şifre girişleridir. Genellikle 3 kez yanlış şifre girildiğinde, sistem kartın çalınmış olabileceği sinyalini alır ve otomatik olarak "el koyma" işlemini gerçekleştirir.

TEKNİK ARIZALAR VE GÜNCELLEMELER

Bazen sebep tamamen mekaniktir. ATM içindeki okuyucu sensörlerin tozlanması veya yazılımsal bir donma yaşanması, kartın çıkış noktasına ulaşmasını engelleyebilir. Özellikle elektrik kesintileri veya banka ağındaki anlık kopmalar bu duruma davetiye çıkarır.

KARTINIZ YUTULURSA NE YAPMALISINIZ?

ATM Başından Ayrılmayın: Kartınızın dışarıdan müdahale ile alınamayacağından emin olun.

Müşteri Hizmetlerini Arayın: Hemen bankanızın çağrı merkezini arayarak kartınızı geçici olarak işleme kapatın.

Şubeye Bildirin: Eğer ATM bir banka şubesine bağlıysa, mesai saatleri içinde kimliğinizle başvurarak kartınızı geri alabilirsiniz.