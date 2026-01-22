Günlük hayatta nakit ihtiyacımızı karşılayan ATM’lerde yaşanan teknik arızalar veya "para tuzağı" düzenekleri, vatandaşları zor durumda bırakabiliyor. Kartınızı takıp işleminizi onaylamanıza rağmen para haznesinin açılmaması ancak mobil bankacılıkta paranın çekildiğini görmeniz durumunda izlemeniz gereken hukuki ve teknik süreçler netleşti.

İLK 5 DAKİKA ATM'NİN BAŞINDAN AYRILMAYIN

Türkiye'deki güvenlik uzmanları, paranın çıkmaması durumunda ilk refleksin ATM’nin önünde beklemek olması gerektiğini belirtti. Bunun iki temel sebebi var:

- Sistem Gecikmesi: ATM yazılımsal bir takılma yaşıyor olabilir ve para 1-2 dakika gecikmeli çıkabilir.

- Para Tuzağı: Dolandırıcıların para haznesine yerleştirdiği yapışkan düzenekler nedeniyle para çıkmıyor olabilir. Siz oradan ayrıldığınız an dolandırıcılar parayı çekip alabilir.

PARANIZI ALAMADIYSANIZ BU ADIMLARI İZLEYİN

Eğer para çıkmadıysa ve ATM normal ekranına döndüyse şu adımları izleyin: ATM’nin yanından ayrılmadan bankanızın çağrı merkezini arayın. ATM üzerindeki terminal numarasını ve tam saati müşteri temsilcisine bildirin.

"ATM parayı vermedi ancak hesabımdan düştü" şeklinde bir itiraz kaydı oluşturun. Bu kayıt, bankanın o ATM’deki kasa sayımı yapması için resmi bir dayanaktır. ATM ekranındaki hata kodunu veya paranın çıkmadığını gösteren bir fotoğraf/video çekmek, ileride yaşanabilecek itiraz süreçlerinde kanıt niteliği taşır.

PARA YAKALAMA GÜVENLİĞİ

Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise "Paranın ATM tarafından geri çekilmesi" durumudur. Eğer ATM parayı hazneye sürer ancak siz 20-30 saniye içinde almazsanız, cihaz güvenliğiniz için parayı tekrar içeri çeker. Bu durumda genellikle işlem iptal edilir ve tutar hesabınıza otomatik iade edilir ama yine de mobil uygulamadan bakiyenizi kontrol edin.