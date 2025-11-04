Son dönemde birçok şehirde benzer olayların artması dikkat çekti. Dolandırıcılar, banka müşterilerini arayarak kendilerini banka görevlisi, polis veya savcı olarak tanıtıyor. Ardından, çeşitli bahanelerle vatandaşlardan ATM’ye gidip işlem yapmalarını istiyor.

Bazı durumlarda “hesabınızdan şüpheli işlem yapıldı” veya “hesabınıza bloke konuldu” gibi ifadelerle panik yaratan dolandırıcılar, mağdurları yönlendirerek paralarının başka hesaplara aktarılmasını sağlıyor.

SAHTE BANKA NUMARALARI VE ANLIK YÖNLENDİRME

-Yeni taktik: Sahte banka ve anlık yönlendirme

Emniyet birimleri, dolandırıcıların artık sahte banka numaraları ve kopyalanmış çağrı merkezi sesleri kullandığını belirtiyor. Arama ekranında “Bankanız Çağrı Merkezi” yazısı çıktığı için birçok kişi gerçek bir görevliden bilgi aldığını sanıyor.

Uzmanlar, dolandırıcıların yönlendirmesiyle ATM’ye giden kişilerin “güvenlik teyidi” veya “kimlik doğrulaması” bahanesiyle kendi paralarını farklı hesaplara gönderdiklerini söylüyor.

UZMANLAR UYARIYOR: KİMSE SİZDEN ATM İŞLEMİ İSTEMEZ

Bankacılık uzmanları, hiçbir resmi kurumun veya banka çalışanının vatandaşlardan ATM üzerinden işlem yapmasını istemeyeceğini vurguluyor.

Ayrıca, dolandırıcıların sıklıkla “paranızı güvenli hesaba aktaralım” yalanını kullandıkları ve bu durumda yapılan her işlemin kişisel inisiyatifle gerçekleştiği için geri alınmasının çok zor olduğu ifade ediliyor.

ÖNLEM ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

-Tanımadığınız kişilerden gelen aramalara itibar etmeyin.

-Banka çağrı merkezini bizzat siz arayın, gelen aramalara güvenmeyin.

-ATM üzerinden talimat verilmesini isteyen kişilere kesinlikle inanmayın.

BİLİNÇLİ OLMAK EN ETKİLİ KORUMA YÖNTEMİ

Uzmanlara göre, dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla dolandırıcılık yöntemleri de çeşitleniyor.

Vatandaşların bilinçli davranması, gelen her çağrıyı sorgulaması ve bankalar dışında kimseyle hesap bilgilerini paylaşmaması, bu tür olayların önüne geçmenin en etkili yolu olarak öne çıkıyor.