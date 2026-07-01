Son dönemde bankamatiklerde yaşanan "para yutma" şikayetlerinde ciddi bir artış yaşanırken, yeni nesil ATM'lerin çalışma prensipleri ve güvenlik protokolleri yeniden gündeme geldi.

Birçok ATM kullanıcısı "ATM kuralları mı değişti, yeni bir düzenleme mi var?" sorusunu sorarken, uzmanlar paranın hazneye kilitlenmesine yol açan kritik kullanıcı hatalarına dikkat çekti.

Hatalı bir işlem anında paranızın sistem tarafından bloke edilmesini istemiyorsanız, bankaların "kırmızı çizgi" ilan ettiği ve anında el koyma gerekçesi saydığı o detaylara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor.

ATM'Yİ KİLİTLEYEN VE PARAYA EL KOYAN 3 KRİTİK HATA

1. HAZNE AÇILDIĞINDA SANİYELERİ KAÇIRANLAR (30 SANİYE KURALI)

ATM başında dalgınlık yapanlar büyük bir mağduriyet yaşayabilir. ATM'ye para yatırırken cihaz parayı saydıktan sonra sizden ekranda onay bekler veya bir sorun çıktığında parayı hazneye geri verir. Bu sırada sistem, görünmez bir güvenlik kronometresini devreye sokar. Eğer 30 saniye içinde ekrandaki uyarıyı onaylamaz veya paranızı hazneden geri almazsanız, ATM paranın çalınacağını veya unutulduğunu varsayar. Güvenlik protokolü gereği paranıza saniyeler içinde el koyarak bloke haznesine çeker.

2. PARAYI DÜZELTMEDEN, KATLI VEYA TOPLU HALDE HAZNEYE BIRAKANLAR

Yeni nesil ATM'lerde kullanılan yapay zeka destekli optik sensörler artık çok daha katı ve hassas çalışıyor.

Cüzdandan çıktığı gibi katlanmış, kenarı kıvrılmış, ıslanıp kurumuş veya yıpranmış paraları,

Üzerinde bant, ataş, iğne olan veya deste halinde tamamen düzensiz şekilde hazneye fırlatılan banknotları,

ATM sensörleri "şüpheli nesne" veya "sahte/okunamayan para" olarak kodlar. Mekanizmanın sıkışmasını önlemek ve kendi güvenliğini korumaya almak adına cihaz paraya anında el koyar.

3. BAĞLANTI KOPTUĞU AN ISRARLA İŞLEME DEVAM EDENLER

Tam paranızı hazneye koyduğunuz veya onay butonuna bastığınız o mikrosaniyede, ATM ile bankanın ana sunucusu arasındaki veri akışında anlık bir kesinti yaşanabilir. Sistemde sinyal kaybı oluştuğu an ATM adeta "panik moduna" geçer. İşlemin havada kalıp bir güvenlik açığı oluşturmaması adına sistem mekanizmayı kilitler ve paranızı yutar.

DONANIMSAL SÜRPRİZLERE DE DİKKAT!

Kullanıcı hatalarının yanı sıra, ATM'lerin içindeki mekanik çarklarda veya para sayma bantlarında yaşanan anlık elektriksel ve donanımsal arızalar da sistemin kendini kilitlemesine neden olabilir. Gün içinde binlerce kez işlem yapan bu cihazlardaki anlık bir yorulma, paranızın içeride rehin kalmasıyla sonuçlanabilir.

ATM PARANIZA EL KOYARSA NE YAPMALISINIZ?

Bu durumla karşılaştığınızda kesinlikle panik yapmayın ve ATM'nin başından ayrılmayın. Yaşanan durum cezai bir işlem değil, tamamen otomatik bir güvenlik önlemidir.

Cihazın üzerindeki ATM kodunu (numarasını) ve işlemin gerçekleştiği tam saati not ederek hemen bankanızın müşteri hizmetlerini arayın ve "ATM İtiraz Kaydı" oluşturun.

Banka yetkilileri düzenli olarak yapılan ATM kasa sayımını (kasa mutabakatı) gerçekleştirdikten sonra hazne fazlasını tespit edip paranızı en kısa sürede hesabınıza iade edecektir.