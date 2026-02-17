Dizinin son bölümünde seküler bir ailenin, muhafazakâr Müslüman misafirlerine akşam yemeğinde domuz eti ikram ettiği sahne sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çok sayıda kullanıcı, söz konusu sahnenin toplumsal hassasiyetleri zedelediğini savunarak yapım ekibine tepki gösterdi.

'ASLA İKRAM ETMEYİZ'

Türk Ortodoks Topluluğu ise yaptığı açıklamada, Türkiye’de seküler çevrelerde dahi domuz eti tüketiminin yaygın olmadığına dikkat çekerek, “Biz Hristiyan Türkler bile çok nadiren domuz eti yeriz. Müslüman komşumuza asla domuz ve alkol ikram etmeyiz. Bu senaryoları yazanlar kim?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar da sahnenin toplumu kutuplaştırabileceği yönünde eleştirilerde bulundu.

- Senaryoda bir sürü saçmalık var. Cast kötü. “Gerçek hikayeden” yazınca gerçek olmuyor işte. Hülya Avşar figüran gibi. Çakma Kızılcık Şerbeti.

- Senaryo çok kötü saçmalanmış gereksiz iki tarafın laf kavgası olmuş. Geçti artık, bugün biraz baktım yokluktan bir daha bir saniye bile açmam.

- Saçma sapan gerginlikler, toplumu yine kutuplaştıran senaryo. Baktılar ki dini içerikler insanları kutuplaştırarak reiting yaratıyor,bir yenisini daha eklediler.

- O kadar saçma bir senaryo ki abartıdan da öte, gerçekten böyle bir aileler varsa hakikaten çok cahiller çünkü domuz etini muhafazakar olmayanlardan da yemeyen var, bizim gayrimüslim bir komşumuz vardı apartmanda (20yıl önce) o zaman bile hassastı ve bilirdi bunu.

- Arkadaşlar bu ülkede kimse dindar birine bilerek domuz eti ikram etmez… Kimse misafirinin inancıyla da alay etmez… Seküler kesimi aşağılayarak…İnsanları birbirine kırdırmaya çalışarak reyting alamazsınız… Daha önce yaptılar reyting aldılar diye toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışırsanız geçen hafta aldığınız o sonuçları bile göremezsiniz…