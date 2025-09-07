ATV’de yayımlanan Esra Erol’un programına katılan anne Ö. I. 13 yaşındaki kızının cezaevinde bulunan babası H.I tarafın dan ‘para karşılığında’ K. ailesine ‘verildiğini’ söyledi.

İSTİSMAR VAR, TUTUKLAMA YOK

Çocuk, evlilik adı altında K. K. isimli kişinin istismarına maruz kaldı. Annenin TV’de canlı yayına çıkıp yaşadıklarını dile getirmesinin ardından, Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

RTÜK’TEN ÇIT YOK!

K. K.’nın babası E. ve annesi E. K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Baba-anne ve istismarı gerçekleştiren Kamilcan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuğun yüzü kapatılarak, evlilik adı altında istismara sürüklendiği ‘düğün’ ve ‘gelinlik’ fotoğrafları canlı yayında paylaşıldı. Muhalif kanallara bol keseden ceza yağdıran RTÜK, iğrenç olayın ATV’de yayınlanmasını görmezden geldi. İstismara uğrayan çocuk koruma altına alındı. Talihsiz kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından “Sevgi Evleri”ne yerleştirildi.

İĞRENÇ OLAYA TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ YAĞDI

BURSA İnegöl’de evlilik adı altında 13 yaşındaki kız çocuğunun para karşılığı babası tarafından satılması ve akabinde istismara uğraması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada olayı paylaşanlar ve bazı siyasiler, olay sonrası 3 failin de adli kontrol ile serbest bırakılmasını, küçük kızın sözde düğün görüntülerinin ATV’de fütursuzca yayınlanmasını sert dille eleştirdi.