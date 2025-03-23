Almanya ekonomisinde resesyonun etkileri derinleşiyor. Artan enerji maliyetleri, zayıf dış talep ve azalan kârlılık, ülkenin sanayi devlerini zor durumda bırakırken, son aylarda peş peşe gelen işten çıkarma haberleri kamuoyunun gündemine oturdu. Volkswagen, Thyssenkrupp, DHL, Commerzbank, Deutsche Bank, Audi ve Siemens gibi Almanya’nın belkemiği konumundaki büyük şirketler, binlerce çalışanla yollarını ayırma kararı aldı. Bu tablo, 2025 yılına yönelik ekonomik beklentileri daha da belirsiz hâle getirirken, hükümetten dikkat çeken bir adım geldi: 500 milyar Euro’luk yatırım fonu onaylandı.

İŞTEN ÇIKARMALAR FIRTINA GİBİ

İşten çıkarmaların başında otomotiv sektörü geliyor. Audi, 17 Mart’ta 2029’a kadar Almanya’da 7.500 kişiyi işten çıkaracağını açıklarken, aynı gruba bağlı Porsche de 3.900 kişiyi işten çıkarma planını duyurdu. Volkswagen’in yazılım bölümü Cariad’ta ise yıl sonuna kadar 1.600 kişilik küçülme öngörülüyor.

Çelik ve teknoloji devi Thyssenkrupp, 2030’a kadar 5.000 kişilik küçülmeye gideceğini, otomotiv bölümünde ise 1.800 kişinin işine son verileceğini bildirdi. Otomotiv tedarikçisi Schaeffler, Avrupa genelinde 4.700 kişiyi, Continental ise araştırma-geliştirme bölümünden 3.000 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

Bosch, dünya genelinde 5.500 kişilik küçülmeye giderken, Mercedes-Benz de yıllık maliyetlerini milyarlarca Euro azaltmak için iş gücünü daraltma kararı aldı.

Finans ve hizmet sektöründe de benzer bir tablo söz konusu. Commerzbank, 2028’e kadar 3.900 çalışanla yollarını ayıracağını açıklarken, Deutsche Bank 2024 sonunda 2.000 kişiyi daha işten çıkaracak. DHL ise bu yıl Almanya’da 8.000 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Biyoteknoloji şirketi BioNTech, 2027’ye kadar 1.350 pozisyonu kapatmayı planlarken, spor giyim üreticisi Puma ise küresel ölçekte 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

ŞİRKETLERİN YARISI KÜÇÜLMEYİ PLANLIYOR

Köln Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’ne göre, Alman şirketlerinin yalnızca yüzde 17’si bu yıl yeni personel almayı planlıyor. Yüzde 38’i istihdamı azaltma eğiliminde. Sanayi sektöründe bu oran daha da çarpıcı: Şirketlerin yüzde 44’ü küçülmeyi düşünürken, yalnızca yüzde 14’ü yeni istihdam hedefliyor.

Prognos Enstitüsü’nün Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği için hazırladığı rapora göre ise sektörde 2035’e kadar yaklaşık 140 bin kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.

SERT RÜZGARLAR SÜRECEK

Ekonomik daralma ve istihdam krizine karşı Almanya Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi, 500 milyar Euro’luk yatırım paketini dün onayladı. Fon; altyapı, savunma ve iklim koruma alanlarında yatırımları kapsıyor. Bu kapsamlı destek paketi, ülke ekonomisini yeniden canlandırmayı ve Avrupa’da ortak savunma alanında yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre, söz konusu yatırım fonu Almanya ekonomisine önemli bir soluklanma alanı sağlayabilir. Ancak kısa vadede istihdam ve üretim cephesinde sert rüzgarların esmeye devam etmesi bekleniyor.