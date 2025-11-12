Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ali Erbaş dönemi sona erdi ama tartışması bitmedi. Erbaş, Audi A-8 marka makam aracı almasının ardından tepkiler üzerine aracı garaja kaldırmış ve “Bana bir Audi’yi çok gördüler” demişli. Erbaş’ın o dönem bir değil iki Audi aldığı ortaya çıktı.

‘BU BİZE DAR’

Diyanet Vakfı’nın şirketi TEYAŞ üzerinden önce Audi A-6 alındığı, daha sonra eşi Seher Erbaş’ın “Bu bize dar” dediği için üst model Audi A-8 Long’a geçildiği öğrenildi. Audi A-6 ise Vakfın inşaatlarında kullanılacak demir karşılığında bir iş adamıyla takas edildi. Ancak iş adamı vadettiği demirin tümünü vermediği gibi Audi’yi kullanmaya devam etti. Bu nedenle Diyanet ile mahkemelik olduğu öğrenildi.

ÜST VERSİYON

Ali Erbaş, 2021’de, “Makam aracım 11 yaşında ve sık sık arıza yapıyor, yolda kalıyoruz ama korkumuzdan yeni araç alamıyoruz’’ demişti. 2024’te ise Audi’nin en üst versiyonu A-8 Long alarak gündeme gelmiş, lüks otomobili eleştiri konusu olunca bu araç garaja kaldırılmıştı.

Yeni Başkan çok hassas

Başkanlık kaynakları takas ile ilgili olarak şunları söyledi: “Diyanet Vakfı’nın şirketi büyük bir ticari zeka (!) ürünü olarak demir karşılığı takastan milyonlarca lira zarar etti. İş adamına kimler referans oldu araştırılmalı. Bu hem idari hem de adli bir konu. Yeni başkan Safi Bey kamu kaynakları konusunda hassas. Bu konunun üstüne gitmeli, Diyanet Vakfı ve şirketi TEYAŞ’ın hesapları da incelenmeli’’ dediler.