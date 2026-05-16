TRT1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yıldızı Ava Yaman, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Doğal oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla kısa sürede büyük beğeni toplayan genç yıldız, dizideki başarısını yeni bir projeyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

AVA YAMAN’IN YENİ FİLMİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncunun, ödüllü yönetmen Hüseyin Eken’in yönetmen koltuğunda oturacağı “Dokunmadan Aşk” adlı sinema filminde başrol oynayacağı öğrenildi.

Önümüzdeki ay sete çıkması planlanan filmde Ava Yaman, “Su” isimli karaktere hayat verecek.

DUYGUSAL HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKECEK

“Dokunmadan Aşk” filmi, haphefobi yani dokunma korkusu yaşayan bir genç kadının hikayesini beyazperdeye taşıyacak. Su karakteri, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle insanlarla yakın ilişki kurmakta zorlanırken, aşk karşısında da kendisini tamamen kapatacak. Ancak hayatına giren Meram karakteri, Su’ya dokunmadan da sevginin hissedilebileceğini gösterecek. Film, duygu yüklü hikayesiyle izleyicilere etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

AVA YAMAN’IN PARTNERİ DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU OLDU

Çekimlerinin Konya’da gerçekleştirileceği öğrenilen filmde Ava Yaman’ın partneri ise genç oyuncu Demirhan Demircioğlu olacak. Son olarak Show TV’de yayınlanan “Bahar” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Demircioğlu, filmde “Meram” karakterini canlandıracak.