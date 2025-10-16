Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından Avcılar'da Küçükçekmece Gölü kıyılarında 2009'da başlayan Bathonea Antik Liman Kenti kazıları devam ediyor. Çalışmaların bu yılki bölümünde Genç Antik Çağ dönemine ait zeytinyağ ve şarap üretiminin önemli bölümlerinden fermantasyon havuzuna aktarım sağlayan aslan başı desenli taş bulundu.

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, "8 bin yıl evvel üretilen şarabın daha sonra Anadolu ve Mezopotamya üzerinden Akdeniz coğrafyasına dağıldığını Ege, Mısır’da çok fazla üretim ve üretim bilgisinin dağıldığını biliyoruz" dedi.

Şarabın, bölgedeki uygarlıklar için önemli bir içecek olduğunu anlatan Aydıngün, "Tanrıların, kralların ve hatta elitlerin içkisi kabul edilirken sonrasında halka da dağılıyor. Şarap aslında çok kültürel ve sosyal bir içecek olarak binlerce yıldır insan hayatında" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Gölü kıyısında çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Aydıngün, "İki yıldır ilginç buluntularla karşılaşıyoruz. Büyük bir zeytin yağı ve şarap işliği kompleksi ile karşılaştık. Geçen yıl işliğin bir bölümünü bulmuştuk. Tabi bunları söyleyebilmemiz için bazı kriterler gerekiyor" diye konuştu.