Avcılar D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana kazada, yan yola girmek isteyen 21 ET 423 plakalı otomobil, önündeki 46 LL 333 plakalı otomobile çarptı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 LL 333 plakalı otomobil ise önündeki motosikletliye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Polis ekipleri zincirleme kaza nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.