Aydın’da reklam amaçlı yapılan büyük indirimlerden yararlanmak isteyen yüzlerce vatandaş açılış saatinden çok önce alışveriş merkezi önünde toplandı. Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmeye çalışan kalabalık arasında arbede yaşandı. Vatandaşların indirimli ürünlere ulaşmak için birbirleriyle yarıştığı anlarda bazı kişilerin ezilme tehlikesi geçirdiği görüldü.
SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALEDE ZORLANDI
Yoğunluk nedeniyle fenalaşarak baygınlık geçiren vatandaşlara müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kalabalığı kontrol altına almaya çalışan polis ekipleri de zaman zaman ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölgedeki sokaklarda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR KİLİTLENDİ AÇILIŞ DURDURULDU
Tek kapıdan giriş ve çıkışların yapılması nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı, dışarıdakilerin ise içeri giremediği bir kaos ortamı oluştu. Polisin dağılın uyarılarına rağmen kalabalığın azalmaması ve küçük çaplı kavgaların yaşanması üzerine AVM yönetimi açılışı iptal etme kararı aldı. Fenalaşan vatandaşlar ambulans ekipleri tarafından personel girişinden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.