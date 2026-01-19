Olay, Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük 2 grup arasında 'kız arkadaş' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kesici aletin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında D.Ç., kesici aletle M.E.B.’yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Darp ve kesici alet sebebiyle yaralanan M.E.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. AVM’de endişe yaratan olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Polis ekipleri, kesici aletle M.E.B.’ye saldıran D.Ç. ve olaya karıştığı belirlenen M.U. ile Ö.F.D. isimli çocukları yakaladı. Olaya karışan 3 çocuk emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. D.Ç. ve Ö.F.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.U. adli kontrolle serbest bırakıldı.