Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde pazar günü bir alışveriş merkezinin açık otoparkında iki sürücü arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aynı park alanına girmek isteyen sürücüler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.
Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, çevredekilerin araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
Kavgaya ilişkin herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmazken, olayın kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.