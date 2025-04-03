Birmingham’daki ünlü Bullring Alışveriş Merkezi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir olaya sahne oldu. Bir grup genç, alışveriş merkezinin yoğun bir bölümünde bulunan foto kabininde yaşanan uygunsuz bir durumu kaydederek paylaşarak, durumu gündeme taşıdı.

ANİDEN PERDEYİ AÇTILAR

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, foto kabininin perdesi kapalıyken etrafında toplanan gençler, aniden perdeyi açarak içerideki çifti görüntüledi. Çift, mahremiyetlerinin ihlal edildiğini fark edince telaşla perdeyi kapatmaya çalıştı. Görüntüler, ilk olarak Snapchat platformunda paylaşıldı ve hızla diğer sosyal medya kanallarında yayıldı. Paylaşımda, “Bullring’in foto kabininde çılgın şeyler oluyor” şeklinde esprili bir ifade yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, durumu esprili yorumlarla karşıladı. Ancak The Sun gazetesi, konuyla ilgili açıklama talep etmek üzere hem alışveriş merkezi yönetiminden hem de Birmingham polisinden yanıt istedi. Uzmanlar, kamuya açık alanlarda benzer davranışların hem hukuki sonuçlar doğurabileceğini hem de alışveriş merkezi gibi her yaştan insanın bulunduğu mekanlarda uygunsuz olduğunu belirtiyor.