İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki AVM'lerde son zamanlarda yaşanan hırsızlıklara ilişkin çalışma başlattı.
107 ayrı güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerin 88 saatlik incelemesinin sonucunda, 3 Ekim-27 Ekim'de hırsızlık yapan şüphelilerin birbiriyle bağlantılı olduğu belirlendi.
Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği S.A, R.H, P.K. ve Y.S'yi İçerenköy'deki alışveriş merkezinde suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kullandıkları araçtaki aramalarda, farklı mağazalardan çalınan giyecekler bulundu.
Mağazaların toplam zararının 908 bin 930 lira olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.