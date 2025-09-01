Cuma akşamı Medrese Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, üç ay önce binadan dükkan kiralayan Bülent Kızılırmak ile AVM genel müdürü Hakan Karakoç arasında tartışma çıktı.

Hakan Karakoç

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kızılırmak, Karakoç’u göğsünden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Bülent Kızılırmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hakan Karakoç’un cenazesi Sarıtopraklık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OLAY ANI ORTAYA ÇIKTI

Olay anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.