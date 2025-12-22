MHP'li isim TBMM bütçe görüşmelerinde çarpıcı bir öneride bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı AVM'ler ve zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasını önerdi.

Esnaf ve sanatkarların toplumun ve ekonominin istikrar unsuru ve orta direği olduğunu dile getiren Kalaycı, esnafı korumak ve rekabet gücünü artırmak için perakende sektörüne yönelik düzenlemenin yapılmasını, AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmalarının kurallara bağlanmasını ve pazar günleri kapalı olmalarının sağlanmasını istedi.

Kalaycı, esnafın vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair taleplerinin de dikkate alınmasını istedi.