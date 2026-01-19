Sektörde fırsatların artık satın alma ve var olan yatırımları büyüme şeklinde ilerlediğini söyleyen Ece Türkiye Eş Genel Müdürü ve aynı zamanda AYD Başkanı olan Nuri Şapkacı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yeniden, topraktan sıfırdan AVM geliştirmek çok zor. Türkiye’de finansal kaynaklar da kısıtlı sadece öz sermaye ile yapabiliyorsunuz. Bu yüzden önümüzdeki 5 sene AVM sektörü el değiştirme dönüştürme büyütme olarak devam eder. Mevcutların satın alınması ve büyümesi revaçta. Sektörde yeni yatırmalar zor.”

AVM’lerde son iki yılda ciroların enflasyonun altında seyrettiğini kaydeden Semet Yolaç Canlıel, turiste satışlarda da yüzde 25 düşüş olduğunu belirtti.

2.500 KİŞİLİK İSTİHDAM

Artık yenileme ve el değiştirme döneminin başladığına işaret eden kaydeden Ece Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, pandemide kapanan bir AVM’yi Akpolat Ailesi yatırımıyla yeniden açacaklarını aktardı. Adana’da geliştirilen Adapalm AVM’nin 2026’nın son çeyreğinde açılacağını söyleyen Yolaç Canlıel, 2.500 kişilik istihdam hedeflediklerini dile getirdi.