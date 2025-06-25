Başakşehir’de Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, sahte plakalı bir araçla olay yerine gelen saldırgan, AVM önünde bekleyen Yunus E.’ye tabancayla ateş açtı.
Vücuduna iki mermi isabet eden Yunus E., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yunus E.’nin polise verdiği ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.