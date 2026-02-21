Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen Avrasya Tüneli projesine dair yeni açıklamalar yaptı.

Yavuzyılmaz, belgelere dayandırdığı açıklamasında garanti sınırları aşılmasına rağmen devletin anlaşmalı şirkete yüksek tutarlarda ek ödemeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı mali verilere göre, Avrasya Tüneli için 2025 yılı (12 aylık dönem) boyunca toplam 26 milyon 17 bin 676 adet araç geçiş garantisi verildi. Yıl sonu itibarıyla gerçekleşen araç geçiş sayısının ise 27 milyon 554 bin 3 adet olarak kaydedildiği ve böylelikle kamuoyu ile paylaşılan garanti sınırının üzerine çıkıldığı belirtildi.

Ancak belirlenen hedefin tutturulmasına ve fazladan araç geçişi sağlanmasına rağmen, Hazine'nin işletmeci şirkete "fiyat farkı" gerekçesiyle 2 milyar 11 milyon 677 bin 662 Türk Lirası tutarında bir ödeme yaptığı iddia edildi.

Yavuzyılmaz ödemeler için "yeni bir servet transferi modeli" değerlendirmesinde bulundu.