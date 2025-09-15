2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu. 12Dev Adam’ın performansı Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte Avrupa basınında atılan manşetler:

FİNAL ÇOK ÜST DÜZEY

LA GAZETTE DELLO SPORT: “Final çok üst düzey ve her zaman dengeliydi. Son dakikalarda Alperen Şengün iki önemli şutu kaçırdı, Dennis Schröder belirleyici basketleri buldu.”

SPORT1 : “Türkiye defalarca farkı açtı ve Almanya da yanıt verdi. Finalde, her iki takımın da güç kaybetmesiyle çekişmeli bir maç yaşandı. Ardından sahneye Schröder çıktı ve finali neredeyse tek başına belirledi.” denildi.

SIRA DIŞI MÜCADELE

MUNDO DEPORTIVO: “Dennis Schröder, maçın son 75 saniyesinde altı sayı, bir top çalma ve bir ribaundla kritik anda patlama yaptı, Almanya ve Türkiye arasındaki sıra dışı mücadeleyi belirledi.”

SPORTSCHAU: “Almanya Milli Takımı, dramatik finalde Türkiye’yi mağlup edip şampiyon oldu."

BILD: “Almanya, finalde güçlü Türkleri 88-83 yenerek, Avrupa Şampiyonluğu'nu ikinci kez kazandı.”

ALPEREN DURDURULAMAZDI

SPOX: “Almanya, nefes kesen maçta Türkiye’yi mağlup etti. Dennis Schröder yine kahraman oldu. 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve 2001 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıktan sonra büyük turnuvalardaki üçüncü madalyasını kazanan Türkiye’de ise Alperen Şengün başkentinde neredeyse durdurulamazdı."