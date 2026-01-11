Rusya'nın yeni hipersonik füzesi Avrupa'da endişe yarattı. Dün Ukrayna'ya fırlatılan füzeye Avrupa'nın karşılık verilebilecek bir hava savunma sisteminin olmadığı belirtildi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RFPİ) Başkanı ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Ukrayna için hava savunma desteği çağrısına sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Dmitriyev, Kallas’ın bilgi birikimini hedef alarak, saatte 10 Mach hıza ulaşan hipersonik "Oreşnik" füzelerine karşı mevcut bir hava savunma sisteminin bulunmadığını savundu. Dmitriyev, "Onun bile bunu anlaması gerekir" ifadelerini kullanarak Batı'nın teknolojik yetersizliğine vurgu yaptı. FÜZE UKRAYNA ALTYAPISINI VURDU Rusya Savunma Bakanlığı, dün "Oreşnik" hipersonik balistik füzelerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı bir saldırı dalgasıyla Ukrayna'daki kritik altyapı hedeflerini vurduğunu duyurdu. Bakanlık, söz konusu operasyonu, 29 Aralık tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nizhny Novgorod bölgesindeki devlet rezidansına yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısı girişimine misilleme olarak nitelendirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.