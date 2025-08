Narvik kenti yakınlarındaki Arne Qvamgrotta Mağarası'nda gerçekleştirilen çalışmalarda, kutup ayısı, mors, Grönland balinası, Atlantik kutup martısı, pufla kazı, dağ kar tavuğu ve Atlantik morinası gibi türlerin izlerine rastlandı.

Bunların yanı sıra, Avrupa’da nesli tükenmiş olan ve bugüne kadar İskandinavya’da hiç görülmemiş bir yakalı yaban sıçanı türünün de kalıntılarına ulaşıldı.

Araştırma, Oslo Üniversitesi'nin yanı sıra Bournemouth Üniversitesi, Bergen Üniversitesi Müzesi ve Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütüldü.

BUZUL ÇAĞINDAKİ CANLI ÇEŞİTLİLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Elde edilen sonuçlar, buzul çağının hâkim olduğu dönemde bölgede yaşayan canlıların çeşitliliğini ortaya koyarken, Arktik ekosistemin o dönemlerdeki yapısını anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Çalışmanın başyazarı Bournemouth Üniversitesi’nden Dr. Sam Walker, bu keşfin, buzul çağındaki ani sıcaklık değişimlerinin yaban hayatı üzerindeki etkilerine dair nadir bir pencere açtığını belirtti.

Walker’a göre, bu tür keşifler, iklim değişikliğine karşı özellikle soğuk iklimlere uyum sağlamış canlı türlerinin ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanları, bulunan kemiklerin geçmişte yaşanan ani iklim değişimlerine karşı doğanın verdiği tepkileri anlamaya yardımcı olacağını, dolayısıyla günümüzde sürdürülen doğa koruma çalışmalarına da ışık tutabileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları, bilim dünyasında saygınlığı yüksek olan Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.