Avrupa Birliği ülkelerinde, son yıllarda artan banka havalesi dolandırıcılıklarının önüne geçmek amacıyla “Verification of Payee” (VoP) yani “Alıcı Doğrulama Sistemi” adı verilen yeni bir sistem devreye giriyor.

Bu sistemle birlikte, artık en basit para transferi bile daha güvenli hale gelecek. Ancak kullanıcıların da işlemler sırasında çok daha dikkatli olması gerekecek. 9 Ekim itibarıyla bankalar, “Alıcı Adı” alanına yazılan her harfi kontrol edecek. Küçük bir yazım hatası bile işlemin gecikmesine veya tamamen engellenmesine neden olabilecek.

Beş Saniyede Doğrulama

Fransa Postası’nın haberine göre, yeni uygulama kapsamında kullanıcı para gönderirken, bankası alıcının bankasıyla anlık iletişim kuracak. Bu işlem yaklaşık beş saniye sürecek.

Eğer isim ve IBAN tamamen örtüşüyorsa işlem sorunsuz tamamlanacak. Ancak kısmi uyumsuzluk veya yanlış bilgi tespit edilirse sistem kullanıcıyı uyaracak. Müşteri isterse işlemi “yine de gönder” seçeneğiyle tamamlayabilecek, fakat bu durumda sorumluluk kendisine ait olacak.

“Anne” ya da “Elektrikçi” Yazmak Riskli Olacak

Yeni dönemde bankalar, kullanıcıları özellikle alıcı ekleme işlemlerinde dikkatli olmaya çağırıyor.

Fransa Bankacılık Federasyonu, kişisel notlar ya da takma adlar yerine gerçek isimlerin kullanılmasını tavsiye ediyor.

Federasyon yetkilileri, “‘Anne’, ‘Elektrikçi’ veya ‘Kira’ gibi açıklamalar, sistemin isim-IBAN uyuşmazlığı uyarısı vermesine yol açabilir,” uyarısında bulundu.

Ayrıca, bankalar mevcut kayıtlarında eksik veya hatalı bilgiler bulunan müşterilerden bu bilgileri güncellemelerini isteyecek.

183 Milyon Euroluk Dolandırıcılığa Son!

Bu düzenlemenin temel amacı, banka havalesi yoluyla yapılan dolandırıcılıkları önlemek. Fransa Merkez Bankası verilerine göre yalnızca 2024 yılında 183 milyon euro tutarında dolandırıcılık bu yöntemle gerçekleştirildi.

Daha önce bankalar yalnızca IBAN’ın geçerli olup olmadığını kontrol ediyordu. Bu durum, dolandırıcıların gerçek faturaların üzerindeki IBAN’ı değiştirerek sahte hesaplara para yönlendirmesine imkân tanıyordu.

Fransa Merkez Bankası’na bağlı Ulusal Ödeme Sistemleri Komitesi Sekreteri Julien Lasalle, durumu şöyle açıkladı:

“Dolandırıcılar gerçek bir faturayı ele geçirip IBAN’ı kendi hesaplarıyla değiştiriyordu. Gönderici fark etmeden parayı yanlış hesaba yatırıyordu.”

Birleşik Krallık ve İsviçre Uygulama Dışında

Yeni sistem, yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde geçerli olacak. Ancak Birleşik Krallık ve İsviçre, bu zorunluluğun dışında kalacak.

Ayrıca, Fransa’nın denizaşırı bölgeleri (Yeni Kaledonya, Fransız Polinezyası, Wallis ve Futuna Adaları) ile euro bölgesindeki Fransa arasındaki para transferlerinde de bu kontrol uygulanmayacak.

Avrupa bankacılık sisteminde güvenliği artıracak bu yeni dönemle birlikte, isim-IBAN eşleşmesi artık finansal işlemlerin en kritik unsuru haline geliyor.