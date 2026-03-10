UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar, grup etabında 1-0 mağlup ettiği İngiliz ekibini yeniden konuk ediyor. Temsilcimizin Avrupa'daki ilerleyişi dış basının da dikkatini çekti. Avrupa'nın önde gelen yayın organları Liverpool'un en büyük çekincesini sayfalarına taşıdı.

İspanyol basınından Marca, "Liverpool cehenneme geri dönüyor" başlığı ile manşete taşıdığı haberinde İstanbul'un ne kadar zorlu bir deplasman olduğunu okurlarına duyurdu. Söz konusu haberde "İstanbul'a seyahat etmek her zaman rahatsız edicidir ve Galatasaray , 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek. Juventus'u destansı bir play-off maçında eleyen Galatasaray, şans eseri Liverpool ile eşleşti. Liverpool ise Osimhen'in penaltısıyla lig maçında aldığı yenilgiden sonra bir başka zorlu sınavla karşı karşıya kalacak " ifadelerine yer verildi.

GÜRÜLTÜYE DİKKAT ÇEKTİLER

The Guardian ise, Eylül'de oynan maçtaki atmosferi hatırlatarak Liverpool'un en iyi performansını sergilemesi gerektiğini ifade etti. "Düşüşte olan Liverpool'un, sezonunu yeniden canlandırmak için İstanbul'da büyük bir geceye ihtiyacı var." ifadeleri kullanılan haberde Arne Slot'un "Bunu zaten bir kez yaşadık. Bizim için yeniydi. Topa sahip olduğunuzda, ıslık sesi çok yüksek, çok yüksek, bu benim için ve hatta tüm deneyimli oyuncularım için bile yeni bir şeydi" sözleri ile atmosfere yaptığı vurguya da yer verildi.

'AMAÇ JUVENTUS'LA AYNI KADERİ PAYLAŞMAMAK'

SKY ise Galatasaray'ın iç sahadaki etkisi ve Osimhen'in önemli bir faktör olduğunu okurlarına duyurdu. "Liverpool'un Eylül ayı sonunda Galatasaray'a yaptığı deplasman maçı tam bir felaketti." sözleri ile lig etabındaki maçı hatırlatan SKY, "Victor Osimhen'in penaltısı Türk takımına lig maçını kazandırdı. Ancak Liverpool, İstanbul'a farklı bir yerde dönüyor. Cuma gecesi FA Cup'ta Wolves karşısında alınan şok Premier Lig mağlubiyetinin intikamı alındı ​​ve Florian Wirtz'in de kadroya geri dönmesiyle, bu Liverpool takımının sezon sonuna doğru büyük bir başarı hamlesi için güç ve kaynak topladığı hissi var. Son 16 turu rövanş maçı Anfield'da oynanacak ve Liverpool'un tek yapması gereken, eleme play-off'unun ilk maçında Galatasaray'a 5-2 yenilen Juventus'un kaderini paylaşmamak." değerlendirmesini yaptı.

Daily Mail de okurlarına İstanbul'daki ambiyansın etkisini hatırlattı. Söz konusu haberde "Zor zamanlar geçiren Liverpool, en iyi futbolunu Şampiyonlar Ligi'ne saklıyor; belki de kazanabileceklerine inanmalılar." ifadeleri ile galibiyet ihtimalinin zorluğuna değinildi.