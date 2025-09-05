2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda 5. maçlar tamamlandı.
Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda oynanan son müsabakaların ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
C Grubu'nda İtalya ve Yunanistan'ın ardından Bosna Hersek ile Gürcistan, son 16 biletini almayı başardı. Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Kıbrıs Rum Kesimi turnuvaya veda etti.
D Grubu'nda Fransa, Polonya, Slovenya ve İsrail, son 16 turuna yükseldi. Belçika ile İzlanda ise elendi.
EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
7 Eylül Pazar:
12.00 Polonya-Bosna Hersek
15.15 Fransa-Gürcistan
18.30 İtalya-Slovenya
21.45 Yunanistan-İsrail
Sonuçlar
Turnuvada C ve D Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:
C Grubu
Bosna Hersek-Gürcistan: 84-76
İtalya-Kıbrıs Rum Kesimi: 89-54
İspanya-Yunanistan: 86-90
D Grubu
Fransa-İzlanda: 114-74
İsrail-Slovenya: 96-106
Polonya-Belçika: 69-70