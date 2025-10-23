Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle Uzunköprü'nün Çiftlik köyünde girişimci bir üretici tarafından yetiştirilen bitkiler, "Edirne Kırmızısı Hasat Günü" etkinliğiyle toplandı. Etkinlikte, kök boyalardan elde edilen doğal kırmızı ton, geleneksel yöntemlerle pamuk iplikleri ve kumaşlara işlendi.

EDİRNELİLERE ÇAĞRI

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin sahip olduğu kültürel mirasa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Edirne, tarihiyle ve kültürel zenginlikleriyle büyük bir şehir. Ancak çoğu zaman bu değerlere yeterince sahip çıkmıyoruz. Tanıtım ve markalaşma konusunda eksiklerimiz var. Artık bu zenginlikleri ekonomiye kazandırmak için hep birlikte çalışmalıyız."

Sezer, Edirne kırmızısının yeniden kent kültürüne kazandırılması adına yapılan çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirterek, özel sektörün de bu sürece dâhil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Artık sadece kamu kurumları değil, girişimciler de Edirne'nin markalarına sahip çıkıyor. Kısa sürede hem Türkiye’de hem dünyada Edirne'nin adını bu renklerle daha sık duyacağız."

CASUSLUK HİKAYESİYLE BAŞLADI

Edirne kımızısı, 15. yüzyılda şehirde geliştirilen bir kök boya formülüne dayanıyor. Parlak tuğla tonunu andıran bu özel renk, dönemin boya ustaları tarafından geliştirildi ancak kısa süre sonra casusluk yoluyla Avrupa’ya taşındı.

1740'lı yıllarda Fransa’da üretilmeye başlanan renk, "Rouge d’Adrinople" adıyla Avrupa tekstil sanayisinde büyük yankı uyandırdı. Kumaş ve iplik boyamada devrim yaratan bu ton, yüzyıllar boyunca lüksün ve zarafetin sembolü hâline geldi.

KÜLTÜREL MİRAS YENİDEN KAZANDIRILDI

Bugün Trakya Üniversitesi, Edirne Belediyesi ve yerel üreticilerin ortak çalışmalarıyla Edirne kırmızısı yeniden hayat buluyor. Hasat gününde, geleneksel kazanlarda doğal boyayla renklendirilen kumaşlar sergilendi.

Etkinliğe Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve çok sayıda davetli katıldı.

UNUTULAN RENKLERDEN YENİDEN DOĞAN MARKA

Bir dönem Avrupa saraylarını süsleyen Edirne kırmızısı, bugün yeniden kent ekonomisine kazandırılıyor. Rengin doğduğu topraklarda yeniden üretilmesi, hem kültürel kimliğin korunması hem de yerel üretimin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Edirne'nin tarihine kök salan bu özel renk, şimdi yeniden Edirne’nin simgesi olmaya aday.