Avrupa’da, "1000 Euro ve üzeri tüm nakit para ile malvarlıklarının devletin ilgili kurumlarına bildirilmesi" zorunluluğu ile ilgili yayınlar, ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada ve çeşitli yayın organlarında bu yönde çıkan haberler, başta "tutumlu" Almanlar olmak üzere, tüm Avrupa’da panik yaratırken, iddialara yalanlama geldi.

ÜST ÜSTE GELEN DÜZELTMELER

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), bu yönde bir düzenleme olmadığını, herkesin rahat olması gerektiğini açıkladı. Alman hükümeti yetkilileri de, böyle bir yasa çalışmasının bulunmadığını duyurdu. AB’de de, böyle bir kısıtlama getirme ya da insanların nakit paralarını fişleme planı yok.

Bir tüketici koruma portalı Mimkama da, herkesin yakında 1000 Euro’yu aşan nakit varlıklarını resmen kaydettirmek zorunda kalacağı yönündeki açıklamanın saçma olduğunu duyurdu. Bu herkesi daha da kaygılandırırken, bu tür söylentilerin özellikle artan ekonomik kaygı ve belirsizlik dönemlerinde arttığına vurgu yapıldı.

ASLINDA SINIR 10 BİN EURO

AB ve Almanya’da mevcut düzenleme, daha büyük miktarlardaki nakit işlemleri için geçerli. AB genelinde nakit ödemelerinde 10 bin Euro sınırı bulunuyor. Bu miktarı aşan nakit para yatırma halinde de, parayı yatıranın kaynağını açıklaması gerekiyor. Kara parayı aklama için getirilen bu yöntem, evdeki nakit paraları ilgilendirmiyor. Yapılan açıklamalarda, bunun aksine yayınların, kasıtlı olarak korkuyu körükleme, izlenebileceğiniz duygusuyla güvensizlik aşılama, sansasyonel amaçlı olduğuna değinildi.