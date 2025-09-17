Daily Mail'de yer alan habere göre; Imperial College London Çevre Politikaları Merkezi’nden Dr. Clair Barnes, yaz sıcaklıklarında birkaç derecelik bir artışın bile binlerce insanın hayatı üzerinde belirleyici olabildiğini belirterek, “İklim değişikliği gelecekte çözülecek bir sorun değil, şimdi harekete geçilmesi gereken bir kriz” dedi.

Araştırma, bu yaz Avrupa’daki 854 şehirde tahmini 24 bin 400 sıcaklık kaynaklı ölümün yüzde 68’inin, yani yaklaşık 16 bin 500’ünün doğrudan insan kaynaklı küresel ısınmadan kaynaklandığını ortaya koydu. Bu da iklim değişikliğinin ölümcül etkilerinin artık günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini gözler önüne serdi.

EN YÜKSEK CAN KAYBI İTALYA'DA

En yüksek can kaybı İtalya’da (4.597 ölüm) yaşanırken, onu İspanya (2.841), Almanya (1.477), Fransa (1.444), İngiltere (1147), Romanya (1.064), Yunanistan (808) ve Bulgaristan (552) izledi. Özellikle 21–27 Temmuz tarihleri arasında Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs’ta sıcaklıkların mevsim normallerinin 6°C üzerine çıkmasıyla yalnızca bu dalgada 950 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen yaş grubu ise yaşlı nüfus oldu. Ölümlerin yüzde 85’i 65 yaş üstü bireylerden oluşurken, yüzde 41’i 85 yaş üzerindeydi. Bu durum, yaşlanan Avrupa nüfusu için sıcaklığın giderek artan bir tehdit oluşturduğunu da gösterdi.

'SESSİZ KATİL'

Fransa'nın güneybatısında yer alan Angoulême, Bordeaux, Saint-Émilion ve Saint-Girons gibi şehirlerde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Météo France, bu bölgelerdeki sıcaklıkların son birkaç on yılın ortalamasının 12°C üzerine çıktığını duyurdu.

Dr. Garyfallos Konstantinoudis’e göre, sıcak hava dalgaları “sessiz katiller” olarak nitelendirilmeli. Çünkü çoğu ölüm evlerde ya da hastanelerde yaşanıyor ve çoğu zaman ölüm belgelerine “sıcaklık” sebep olarak yazılmıyor. Konstantinoudis, 40°C üzerindeki sıcaklıklarda hâlâ dışarıda çalışmaya devam eden insanların olduğunu hatırlatarak bu durumun ciddiye alınmadığını belirtti.

İklim değişikliği uzmanı Prof. Friederike Otto, “Eğer son on yıllarda fosil yakıtlar yakılmasaydı, bu yaz Avrupa’da hayatını kaybeden 16 bin 500 kişinin çoğu bugün hayatta olabilirdi” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, mevcut sağlık altyapısının ve sıcak hava uyarı sistemlerinin yetersiz kalabildiğine dikkat çekiyor. Dr. Malcolm Mistry, şehirlerde daha fazla yeşil alan, esnek çalışma saatleri, klima yatırımları ve okul takvimi düzenlemeleri gibi önlemlerin alınması gerektiğini vurgularken, karbon emisyonlarının azaltılmadığı sürece bu önlemlerin etkisinin sınırlı olacağını söyledi.