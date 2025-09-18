Avrupa'nın neredeyse tamamını defalarca gezmiş olan Hollandalı sosyal medya fenomeni ve gezgin Luke Patrick Hoogmoed, kıtanın güvenlik algısını tersine çeviren bir iddiada bulundu.

Yaklaşık yarım milyon takipçisine kişisel deneyimlerine dayanarak yaptığı açıklamada Hoogmoed, Doğu Avrupa ülkelerinin genel olarak Batı Avrupa'daki büyük şehirlerden "daha güvenli, daha temiz ve daha turist dostu" olduğunu savundu. Gezginin kişisel "en güvenli ülkeler" listesinin zirvesinde ise Polonya yer aldı.

Instagram'da seyahat fotoğraflarıyla büyük bir takipçi kitlesi edinen Luke Patrick Hoogmoed, fikrini tek bir ziyarete dayandırmadığını, kıtadaki ülkeleri defalarca ziyaret ettiğini vurguluyor. Yaptığı değerlendirmede, "Kişisel deneyimime göre, özellikle Batı ve Kuzey Avrupa'daki büyük şehirler, birçok insanın beklediği kadar güvenli değil" diyerek yaygın kanıya meydan okudu.

İşte Gezginin "Avrupa'nın en güvenli 10 ülkesi" listesi

Hoogmoed'in kişisel deneyimlerine dayanarak oluşturduğu ve Polonya'nın başı çektiği tam liste şu şekilde:

Polonya

Danimarka

Macaristan

Finlandiya

Çek Cumhuriyeti

Bosna Hersek

Slovenya

Sırbistan

Portekiz

Romanya

Batı'daki favorisi Portekiz

Listede Batı Avrupa'dan yer alan Portekiz için "Batı'daki favori ülkem" diyen gezgin, gelecekteki seyahat planlarının yine Doğu Avrupa odaklı olduğunu belirtti. Hoogmoed, bu ülkelerin sadece büyük şehirlerini değil, köylerini ve tatil beldelerini de keşfederek bölgeyi daha derinlemesine tanımak istediğini söyledi.