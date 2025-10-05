Avrupa’da son haftalarda art arda yaşanan “esrarengiz dron” olayları kıtayı alarma geçirdi. Litvanya’da patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı tespit edilmesi, Danimarka ve Norveç’te hava sahalarının geçici olarak kapatılması, Almanya’da Münih Havalimanı’nın iki kez kapanması ve ABD’de benzer vakaların görülmesi, “hibrit tehdit” endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

MÜNİH’TE HAVA TRAFİĞİ FELÇ OLDU

Almanya’daki son olay, Avrupa genelindeki belirsizliğin fitilini ateşledi. Münih Havalimanı, Perşembe gecesi tanımlanamayan dronların görülmesi üzerine tam 7 saat kapatıldı. Cuma sabahı yeniden açılan havalimanı, akşam saatlerinde ikinci dalga dron gözlemleri nedeniyle tekrar uçuşa kapatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan kısıtlama kısa sürede tam kapanmaya dönüştü. Yaklaşık 6 bin 500 yolcu havalimanında mahsur kalırken, uçuşlar Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt’a yönlendirildi.

Alman Hava Trafik Kontrol Merkezi (DFS), “onaylanmamış dron gözlemleri” uyarısı yaptıklarını, yolcu güvenliğini korumak amacıyla tüm operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

‘BU DRON’LARI KİM UÇURUYOR?’

Münih’teki bu son olay, Avrupa’da Eylül boyunca art arda yaşanan benzer dron ihlallerinin son halkası oldu. NATO ülkeleri arasında “koordineli hibrit saldırı” olasılığı konuşuluyor.

SON ZAMANLARDA YAŞANAN DRON İSTİLALARI

Polonya: 9 Eylül’de 19 Rus insansız hava aracının ülke topraklarına girdiği, bunlardan dördünün düşürüldüğü bildirildi. Bu olay, Ukrayna savaşının başından bu yana Polonya’ya yönelik ilk doğrudan dron saldırısı olarak kayda geçti.

Romanya: 8 ve 13 Eylül’de Ukrayna sınırında Rus yapımı “Geran” tipi kamikaze dronlar tespit edildi; F-16’lar havalandı.

Danimarka: Kopenhag, Aalborg ve Billund başta olmak üzere birçok havaalanında dron gözlemleri nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Litvanya: 28 Temmuz’da Rusya’dan gelen bir dron, askeri bir eğitim alanında patlayıcı yüklü halde bulundu.

Letonya: Belarus sınırından gelen bir dron ülkenin doğusunda düştü.

Norveç: 23 Eylül’de Oslo Havalimanı çevresinde dron görülmesi üzerine hava sahası üç saat kapatıldı.

Fransa: 22 Eylül gecesi Mourmelon-le-Grand askeri üssü üzerinde tanımlanamayan dronlar tespit edildi.

Almanya: Yılın ilk dokuz ayında havaalanları çevresinde 144 dron ihlali kaydedildi.

PENTAGON DA ALARMDA

Haber7'de yer alan habere göre; benzer olaylar ABD’de de yaşanıyor. Pentagon, geçtiğimiz yıl Virginia’daki Langley Hava Üssü üzerinde 17 gün boyunca uçan tanımlanamayan dron sürüsünü hâlâ tespit edemedi. Yetkililer, bu araçların “çim biçme makinesi sesi çıkaran”, yüksek hızlı ve organize biçimde hareket eden bir “dron filosu” olduğunu açıkladı.