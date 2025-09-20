Avrupa’nın belli başlı havaalanlarının sistem sağlayıcıları, dün akşamdan beri siber saldırı altında. Birçok havaalanında işlemler çok yavaşladı, bazılarında manuel işlemler yapılıyor.

En çok etkilenenlerin başında Brüksel, Berlin, Londra Heathrow havaalanı geliyor. Frankfurt ve Hamburg bir sorun bildirmedi.

Havaalanı yetkilileri, yolcuların sabırlı olmasını, havaalanlarında biraz daha uzun kalmayı göze almalarını istedi. Dün geceden beri devam eden sorunun yavaş kaldırıldığı belirtilirken, bazı havaalanları, toplu sistemle olan bağlantılarını kesti ve manuel çalışmaya başladı.