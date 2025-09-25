Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de Avrupa kupalarına istediği gibi başlayamadı. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvalarda lig aşamalarına mağlubiyetle başlamalarının ardından Türk takımları için bu sezon Avrupa'da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kazanamadı.
İşte o sonuçlar:
Fenerbahçe 0-0 Benfica
Lausanne 1-1 Beşiktaş
Panathinaikos 2-1 Samsunspor
Başakşehir 1-2 Craiova
Benfica 1-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 0-1 Lausanne
Samsunspor 0-0 Panathinaikos
Craiova 3-1 Başakşehir
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe