Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de Avrupa kupalarına istediği gibi başlayamadı. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvalarda lig aşamalarına mağlubiyetle başlamalarının ardından Türk takımları için bu sezon Avrupa'da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kazanamadı.

İşte o sonuçlar:

Fenerbahçe 0-0 Benfica

Lausanne 1-1 Beşiktaş

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Başakşehir 1-2 Craiova

Benfica 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Lausanne

Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Craiova 3-1 Başakşehir

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe