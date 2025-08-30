AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, yaptırımlar konusundaki görüş birliği eksikliğine dikkat çekerek, “Eğer bu konuda birleşik bir sesimiz yoksa, küresel sahnede sesimiz de yok. Bu kesinlikle çok sorunlu,” ifadelerini kullandı.

TİCARET ANLAŞMASI ASKIYA ALINSIN DİYENLER VAR

İrlanda, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler, İsrail ile yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınmasını savundu. Özellikle sivillerin hayatını kaybettiği Gazze’deki insani durum ve yardımların engellenmesi, bu çağrıların gerekçesi olarak öne çıktı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “AB, şimdi harekete geçmeyecekse ne zaman geçecek? Çocuklar açlıktan ölüyor. Daha ne olması gerekiyor?” diyerek yaptırımların gecikmesini eleştirdi.

ALMANYA KARŞI ÇIKIYOR

İsrail’in geleneksel müttefikleri arasında yer alan Almanya, Macaristan ve Çekya ise ekonomik yaptırımlara sıcak bakmıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’in Gazze’de kullanılabilecek silah sevkiyatlarını durdurduğunu hatırlattı ancak, AB ile İsrail arasında süren sivil nitelikli bilimsel işbirliklerinin askıya alınmasının fayda sağlamayacağı görüşünde olduğunu belirtti.

DANİMARKA'DAN NET TAVIR

Toplantıya ev sahipliği yapan Danimarka’nın Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise ülkesinin İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın ticaret boyutunun dondurulmasını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Rasmussen, “En yıkıcı insani felakete tanıklık ediyoruz. İsrail rotasını değiştirmelidir,” dedi.

AB-İSRAİL TİCARETİ 42 MİLYAR EURO

AB, İsrail’in en büyük ticaret ortaklarından biri konumunda. Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2024 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacmi 42,6 milyar avroya ulaştı. Bu nedenle ticari ilişkilerin askıya alınması, hem siyasi hem de ekonomik etkileri itibarıyla kritik bir karar olarak değerlendiriliyor.