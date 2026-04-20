Dünyanın en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer alan ABD'li Kanye West, 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alacak.



Mart ayında satışa sunulan biletler saniyeler içinde tükenirken, etkinliğe giriş fiyatının 5 bin 400 TL'den başladığı ve üst düzey bilet fiyatlarının 35 bin TL'ye kadar yükseldiği öğrenildi.





AVRUPA'DA 'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLDİ



Kariyeri boyunca sansasyonel açıklamaları ve sıra dışı hareketleri ile tartışmalara neden olan Kanye West, son olarak 'Heil Hitler' adıyla çıkardığı şarkıdan dolayı Avrupa ülkelerinin hedefi haline geldi.



Geçmiş yıllarda yaptığı antisemitist ve ırkçı yorumlar nedeniyle özür dileyen West'in çıkardığı şarkının ardından birçok ülke, Kanye West'in planlanan konserlerini iptal etme kararı aldı. Britanya, Fransa ve Polonya'nın ardından son olarak İsviçre de 48 yaşındaki rapçinin ülkede sahne alamayacağını duyurdu.





DÜNYA REKORLARININ KIRILMASI BEKLENİYOR



Başlangıçta 60 bin biletli göstericinin katılması planlanan etkinlik, yoğun talep sonrası organizasyon firmasının girişimleriyle birlikte boyut değiştirdi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 30 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek konser için kapasite 100 bine çıkarılırken, seyircilerin yaklaşık 30 bininin yurt dışından gelmesi bekleniyor.



ABD'li rapçinin kariyerinde sahne alacağı en yüksek katılımlı konser olacak etkinlik, aynı zamanda 100 bin kişi ile Türkiye tarihinin de en yüksek katılımlı konseri olarak kayıtlara geçecek.



Konserde 'desibel rekoru' başta olmak üzere birçok farklı alanda dünya rekorlarının kırılması hedefleniyor.