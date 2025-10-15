Son yıllarda Fransa'da Türkçe isimlere olan ilgi dikkat çekici şekilde artış gösteriyor. Ülkenin resmi doğum kayıtları, Türk kökenli isimlerin yalnızca göçmen aileler arasında değil, Fransız ve farklı etnik geçmişe sahip aileler tarafından da tercih edildiğini ortaya koyuyor.

İŞTE ÖNE ÇIKA N O TÜRK İSİM

Bu eğilimde en dikkat çeken isimlerden biri ise “kalpleri fetheden” anlamına gelen Dilara oldu. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 1.300 kişinin bu ismi taşıdığı kayıtlara geçti. Bu rakam, Dilara’yı Fransa'da en yaygın kullanılan ilk 2.000 isim arasına taşıdı.

ELİF, ZEYNEP, LEYLA VE AYLİN DE POPÜLERLEŞİYOR

Fransa'da yükselişe geçen Türkçe isimler yalnızca Dilara ile sınırlı değil. “Elif”, “Zeynep”, “Leyla” ve “Aylin” gibi isimlerin de doğum listelerinde daha sık görülmeye başlandığı dikkat çekiyor. Bu isimler özellikle melodik yapıları ve anlam yüklü oluşlarıyla öne çıkıyor.

SADECE TÜRK AİLELER TERCİH ETMİYOR

Uzmanlara göre bu isimlere yönelim sadece Türk kökenli ailelerle sınırlı kalmıyor. Fransız ebeveynler ile diğer etnik kökenlerden gelen aileler de Türkçe isimlere yöneliyor. Bu tercihte en önemli etkenler arasında, Türkçe isimlerin taşıdığı derin kültürel anlamlar, duygusal çağrışımlar ve fonetik ahenk yer alıyor.