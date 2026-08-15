Venezuela'da haziran ayında meydana gelen büyük depremlerin ardından tırmanan ekonomik kriz, Karakas yönetiminin Birleşik Krallık Merkez Bankası'nda tutulan altın rezervleri üzerindeki talebini yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede temmuz ayında enflasyonun yüzde 19,9'a ulaşması ve yıllık bazda yüzde 575,9 seviyesine tırmanması üzerine, hükümet ile muhalefet dondurulan uluslararası varlıkların iadesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, düzenlediği son basın toplantısında, Birleşik Krallık Merkez Bankası bünyesindeki 31 tonluk (yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki) altının iadesi için yasal ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılacağını duyurdu.

Rodriguez, geri alınacak kaynakların deprem felaketinin ardından yeni konut inşası, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, elektrik tedarikinin sağlanması ve enkaz kaldırma projelerinde kullanılacağını belirtti.

DAHA ÖNCE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Karakas yönetiminin Londra'daki altın rezervlerini geri alma girişimleri ilk olarak 2018 yılında başlamış, ardından Maduro hükümeti koronavirüs pandemisi dönemi ihtiyaçlarını gerekçe göstererek Mayıs 2020'de hukuki süreç başlatmıştı.

Ancak Britanya Yüksek Mahkemesi, Londra yönetiminin Nicolas Maduro yerine muhalefet lideri Juan Guaido'yu meşru devlet başkanı olarak tanıdığını belirterek talebi reddetmişti.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in yönetimi altındaki Karakas hükümeti, dondurulan rezervleri almak için girişimlerini sürdürürken, ABD'nin uyguladığı bazı yaptırımların hafifletilmesiyle birlikte İngiltere nezdindeki diplomatik temasların ve Kral III. Charles'a yazılan mektupların sürece yön vermesi bekleniyor.