“Rus Jetleri Gerekirse Düşürülmeli”

Rusya’nın art arda gerçekleştirdiği ihlaller sonrası Çekya ve Litvanya, NATO’ya daha sert tepki gösterme çağrısında bulundu. Litvanya Savunma Bakanı Dovilė Šakalienė, sosyal medya paylaşımında “NATO’nun hava sahasını ihlal eden Rus jetlerini düşürmesi gerektiğini” belirterek, Türkiye’nin 10 yıl önceki örneğini hatırlattı.

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel de, “NATO gerekli cevabı vermelidir, gerekirse Rus jetleri vurulmalıdır. Rusya çok geçmeden hata yaptığını anlayacaktır. Çatışma ihtimali var, ancak kötülüğe boyun eğmek bir seçenek değildir” ifadelerini kullandı.

Finlandiya: “Rusya’ya Karşı Savaşa Çağrı Gelebilir”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’ya gönüllü destek veren ülkelerin oluşturduğu “istekli koalisyon”un, Moskova’nın yeniden harekât başlatması halinde Avrupa ülkelerini Rusya ile savaşa çağırabileceğini söyledi.

NATO Jetleri Görev Başında

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Typhoon savaş uçakları, Eastern Sentry misyonu kapsamında Polonya semalarında devriye uçuşları gerçekleştirdi. İki jet, cuma gecesi İngiltere’den kalkarak Polonya hava sahasında ilk NATO sortisini tamamladı.

Zelenski’den Trump’a Çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu için gideceği New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı. Zelenski, görüşmede Rusya’ya yaptırım uygulanması için Trump’a baskı yapacağını belirterek, “Müttefiklerimize sesleniyorum, artık zaman kaybetmeyi bırakın” dedi.

Trump ise daha önce Rusya’ya yaptırım tehdidinde bulunmuş, ancak NATO ülkelerinin Rus petrolünü almayı bırakması ve Çin’e gümrük vergisi uygulanması şartını öne sürmüştü.