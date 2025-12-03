Avrupa'da aylardan beri çalan savaş çanlarının sesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla daha da yükseldi.

Ukrayna'nın, en az ikisi Türkiye karasularında olmak üzere üç gemiyi insansız araçlarla hedef alması Putin'in öfkelendirdi.

Basın açıklamasında jem Avrupa ülkelerini, hem de Ukrayna'yı hedef alan Putin, "eğer savaş istiyorlarsa, biz hazırız" diye konuştu.

Rus gemilerine yapılan saldırıları da bir "korsanlık faaliyeti" olarak yorumlayan Rusya Devlet Başkanı, "Böyle devam ederse, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin gemilerine benzer faaliyetler düşünebiliriz" diye de ekledi.

Bu açıklamaların üzerine Ukrayna veya Avrupa ülkelerinden bir yanıt gelmedi. Ancak Avrupa, şimdiden alarma geçmiş durumda.

AVRUPA ORDULARI, HER SINIRDA TATBİKAT YAPIYOR

Bu esnada Avrupa, savaş dönemine giriş yaptı. Almanya, Polonya ve Finlandiya'da tatbikatlar başladı. Dahası, NATO ülkeleri Rusya'ya ilk saldırıyı yapmak için planlar yapıyor.

Türkiye de dahil olmak üzere, çoğu Avrupa ülkesinden olan 32 ordu, Rusya'nın dibindeki Romanya sınırında NATO'nun Sarsılmaz Dart 2025 tatbikatına başladı. Tatbikata 10 bin asker katıldı. Amaç, ABD olmadan Rusya'ya karşı savunmayı geliştirmek.

Bu esnada İngiltere, Fransa ve İtalya Akdeniz'de uçak gemileriyle Neptun Vuruşu 25-4 tatbikatlarını gerçekleştirdi. Avrupa karada, denizde ve havada Rusya'ya karşı hazırlanıyor.

Aynı anda Avrupa ülkeleri kendi vatandaşlarını da olası bir savaşa hazırlıyor. Polonya'da çocuklara atış talimleri yaptırılırken Almanya'da okullarda "savaşta yapılması gerekenler" dersleri başladı.

ABD OLMADAN ZAYIF KALDILAR

Avrupa'nın tek hedefi savunma da değil, aynı zamanda saldırı. The Financial Times'da dün yayınlanan, NATO komutalarının açıklamalarına dayanan habere göre NATO, Rusya'ya siber saldırılar gerçekleştirerek ülkeyi kilitlemeyi öngörüyor.

Bu haberin yayınlanmasından sonra Rusya "bu açıklamalar sorumsuzca ve gerilimi arttırıyor. Böyle bir saldırı Rusya'dan savunma eylemlerini tetikleyecektir" açıklamasını yaptı.

Ancak tatbikatlara katılmayı reddeden ABD'nin yokluğunda NATO güçleri zayıf kalıyor. NATO'yu lojistik hatları ve hava gücüyle dik tutan ABD olmadan büyük eksiklikler baş gösteriyor.

Avrupa'nın amacı ise bu eksiklikleri gidermek. Savunma harcamaları için SAFE programı altında Avrupa genelinde 150 milyar Euro yatırım yapan AB, 5 yıl içinde savaşa hazır olmak istiyor.

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini tüm Avrupa için bir tehdit olarak görüyor. Ukrayna'yı Avrupa'nın ilk savunma hattı olarak gören AB ülkeleri, Ukrayna'ya tam destek veriyor.

BARIŞ MASASINDA AVRUPA YOK

Rusya'nın mağlup olduğu ve bir daha Ukrayna'ya veya Avrupa'ya saldıramayacağı bir barış anlaşması istiyorlar.

Ancak AB; bu konuda yalnız kaldı. ABD hükümeti Ukrayna'daki savaşı hızla bitirmek için Rusya'yla anlaşmaya gidiyor.

Ukrayna'dan büyük toprak tavizleri ve ordusunu küçültmesini talep eden Rusya, gözünü Çin'e diken ABD hükümetinin çekimser desteğine sahip.

Donald Trump hükümetinin tek amacı, savaşı bitirmek. Ukrayna'yı Cenevre'de anlaşmaya ikna eden Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, dün de Kremlin'de Putin'le bir araya geldi ve barış anlaşmasını görüştü. Witkoff, görüşmeyi "yapıcı" olarak tanımladı.

Avrupa ise bu görüşmelerden tamamıyla soyutlanmış durumda. Avrupa ülkeleri barış masasına oturmak için çaba gösteriyor ancak süreç onlar olmadan ilerliyor.