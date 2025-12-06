Avrupa, 2025 itibarıyla hem sınır geçişlerinde hem de turizm uygulamalarında kapsamlı değişikliklere gitti. AB’nin dijitalleşen sınır sistemi, artan turist vergileri ve kötü turist davranışlarına yönelik yaptırımlar, seyahat edenleri yakından etkilemeye başladı.

YENİ SİSTEM 'EES'

AB’nin Giriş/Çıkış Sistemi (EES) 12 Ekim’de uygulanmaya başladı. Schengen bölgesine giren AB dışı yolcuların pasaport damgası yerine biyometrik kayıt vermesi gerekiyor. Sistem 2026 Nisan’a kadar tamamen devreye alınacak. Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle bazı geçişlerde gecikmeler yaşanıyor.

İZİN BELGESİ UYGULANMASI 2026'YA ERTELENDİ

Vizesiz ülkelerden gelecek turistlerin alacağı ETIAS izin belgesi, 2025 yerine 2026 sonunda uygulanacak. 20 euroya mal olacak izin, 180 gün içinde 90 güne kadar konaklama hakkı tanıyacak.

İNGİLTERE'DE 2026'DA ZORUNLU OLACAK

Birleşik Krallık’ın ETA uygulaması 2026 Şubat’ta yürürlüğe girecek. Vizesiz 85 ülke vatandaşının seyahat öncesi dijital izin alması gerekecek.

TURİST VERGİLERİ ARTIRILDI

Artan enflasyon, turist vergileri ve Airbnb kısıtlamaları birçok şehirde maliyetleri yükseltti. Paris ve Barselona kısa süreli kiralamalara sınırlama getirirken; İzlanda, İspanya, Norveç ve İngiltere’de gecelik turist vergileri artırıldı. Kayak merkezlerinde ise enerji maliyetleri nedeniyle lift ücretleri 2021’e göre yüzde 40’a kadar yükseldi.

KÖTÜ DAVRANIŞLARA SERT KURALLAR

Avrupa şehirleri kötü turist davranışlarına karşı daha sert kurallar uyguluyor.

- San Sebastián plajlarda sigarayı yasakladı.

- Portekiz’in Albufeira kentinde yarı çıplak dolaşan turistlere ceza kesilecek.

- İspanya’nın Palma limanında parti tekneleri yasaklandı.

- Fransa’da uçakta kuralları ihlal eden yolculara 20 bin euroya kadar ceza ve uçuş yasağı getirildi.