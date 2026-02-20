UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda heyecan hız kesmeden devam etti. Geceye damga vuran maç ise Bosna Hersek'te oynandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, kendisinden 70 kat daha düşük kadro değerine sahip Zrinjski Mostar ile kozlarını paylaştı.

ŞOKE EDEN SONUÇ

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 8 milyon Euro kadro değeri olan Zrinjski Mostar ile 556 milyon Euro piyasa değeri olan Premier Lig ekibi Crystal Palace yenişemedi. Bijeli Brijeg Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Crystal Palace, 44. dakikada Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekibi, 55. dakikada Karlo Abramovic'in golüyle skora denge getirdi. Bu gol maçın sonucunu ilan eden gol oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü Crystal Palace'ın ev sahipliğinde TSİ 23:00'de oynanacak. Turu geçen taraf son 16 turunda Mainz veya AEK Larnaca ile karşılaşacak.