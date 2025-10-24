Avrupa’daki temsilcilerimiz bu hafta da tarih yazmayı başardı… Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, bu haftada da oynadıkları karşılaşmaları kazanarak 3'te 3 yaptı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Bundesliga ekibi Stuttgart'ı ağırladı. Sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle rakibini 1-0 devirdi..

Son olarak bir galibiyet de Samsunspor'dan geldi. Konferans Ligi'nde ilk maçını kazanan Samsunspor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0 yendi. Üç temsilcimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 46.000 puana yükseldi. En yakın rakibi Çekya ile farkı 3.5 puana çıkaran Türkiye, Avrupa’daki yükselişini sürdürdü.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM ŞU ŞEKİLDE:

İngiltere – 99.006

İtalya – 87.803

İspanya – 82.206

Almanya – 78.404

Fransa – 71.250

Hollanda – 63.700

Portekiz – 60.267

Belçika – 56.350

Türkiye – 46.000

Çekya – 42.500

Yunanistan – 39.113

Polonya – 38.375

Norveç – 37.988