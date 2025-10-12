Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve belediye başkanları, Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, bir araya geliyor.
Miting, Belçikalı devlet adamı Jean Rey’in adını taşıyan Place Jean Rey Meydanı’nda yapılacak.
Avrupa’nın birçok ülkesinden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Brüksel’e hareket etti.
Württemberg Eyaleti CHP Birliği de yoğun katılım sağlarken, yolda tır şoförleri mitinge giden kafilelere destek verdi.
Birlik temsilcileri, “Avrupa’daki yurttaşlarımızın demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığı bizleri gururlandırıyor” açıklamasında bulundu.
Ayrıca CHP Gençlik Kolları Brüksel’de gençlik korteji düzenledi.