Küresel uçuş haritaları İran, Irak, Suriye ve İsrail hattında adeta durdu. İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Orta Doğu'da hava trafiği durma noktasına geldi. Küresel uçuş takip haritalarına yansıyan görüntüler, özellikle İran, Irak, Suriye ve İsrail hava sahalarında sivil uçuşların neredeyse tamamen kesildiğini ortaya koydu.

Orta Doğu'nun uluslararası uçuşlar açısından kritik bir geçiş koridoru olması nedeniyle yaşanan gelişmeler, sadece bölgesel değil küresel havacılığı da doğrudan etkiliyor.

UÇUŞLAR BİR BİR İPTAL EDİLDİ

Uluslararası uçuşlar ya tamamen iptal edildi ya da alternatif rotalara yönlendirildi. Özellikle Avrupa-Asya hattında kullanılan en kısa güzergâhların kapanması, uçuş sürelerinin uzamasına ve maliyetlerin artmasına yol açtı. Yaşanan güvenlik riskleri sonrası Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu'daki birçok destinasyona uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

AB UÇUŞ EMNİYETİNDEN UYARI

Avrupa Birliğinin (AB) uçuş emniyeti kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından oluşan yüksek riskler nedeniyle hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarının ardından Orta Doğu ve Basra Körfezi hakkında resmi uyarı yayımladı.

Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) adını taşıyan ve bu aşamada 2 Mart Pazartesi'ye kadar geçerli uyarı, savaş veya yüksek riskli çatışma bölgeleri üzerindeki hava sahalarının güvenliği hakkında hava yollarını ikaz eden teknik tavsiye niteliği taşıyor.

Uyarı, Bahreyn, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor ve hava yolu firmalarına etkilenen hava sahalarında faaliyet göstermeme öneriliyor.

UÇAKLAR İSTANBUL'A İNİYIOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'daki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması üzerine 8 yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'daki bazı ülkeler hava sahalarını uçuşlara kapatırken, bu durum hava trafiğinde aksaklıklara yol açtı.

Katar'ın hava sahasını kapatması üzerine ABD'nin çeşitli kentlerinden, ülkenin başkenti Doha'ya giden Katar Hava Yolları'na ait 7 uçak, İstanbul Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Yine Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Hava Yolları'na ait 1 uçak da ülkenin hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.